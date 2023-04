Derby Champions: il calendario di Milan e Inter verso la semifinale

Tra Il 10 e il 16 maggio il Milan affornterà l’Inter in semifinale di Champions. Ecco il calendario a confronto delle due squadre

l’Inter affronterà la Roma in trasferta, all’Olimpico, mentre il Milan ospiterà a San Siro la Lazio. Prima del ritorno, invece, nella 35ª giornata Inzaghi e Pioli avranno impegni più agevoli: i nerazzurri saranno in casa con il Sassuolo, i rossoneri in trasferta a La Spezia. Dopo il match di ritorno, l’Inter sarà di scena al Maradona contro il Napoli, il Milan giocherà contro la Sampdoria in casa.