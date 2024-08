Dennis Man AVVERTE il Milan: «Sappiamo come metterli in difficoltà. Ecco posso dirvi». Le parole del calciatore del Parma

Dennis Man ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio di ieri del Parma con la Fiorentina e in vista della sfida contro il Milan. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Secondo me abbiamo fatto una grande partita, con grandi occasioni. Il calcio è così, se non segni prendi gol. Dobbiamo andare avanti e lavorare, ma possiamo dire la nostra in Serie A. Tutta la squadra ha giocato bene, abbiamo lavorato bene e pensiamo al Milan, dobbiamo prepararci».