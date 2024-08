Demuru a CagliariNews24: «Lotta scudetto? Non credo a una CONFERMA dell’Inter. Sul Milan…». Le dichiarazioni

Sergio Demuru, giornalista sportivo firma di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di CagliariNews24 per analizzare la prossima Serie A in particolare la lotta scudetto in cui ha citato anche il Milan.

«Non credo ad una conferma dell’Inter, perlomeno, la vedo improbabile. Per quello che ho potuto vedere ai nastri di partenza le migliori sembrano Milan e Napoli, poi Inter e Juventus. La scudettata uscirà da questo poker»

L’INTERVISTA INTEGRALE DI CAGLIARINEWS24 A SERGIO DEMURU