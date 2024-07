Demirovic Milan, sfuma definitivamente il colpo in attacco: giocherà in quel campionato. I DETTAGLI

Demirovic Milan, sfuma definitivamente il colpo in attacco per i rossoneri: giocherà in quel campionato. I DETTAGLI

Sta sfumando in maniera pressoché definitiva la possibilità per il calciomercato Milan di mettere sotto contratto Ermedin Demirovic, centravanti per cui i rossoneri avevano lavorato in queste ultime settimane.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, il centravanti è sempre più vicino allo Stoccarda: per Demirovic è già pronto un contratto per le prossime quattro stagioni.