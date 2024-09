Del Piero CITA Maldini: «Io alla Juve? Non DECIDO io, ma è bene avere in SOCIETA’ chi conosce questo». Le parole

Del Piero in una lunga intervista a CBS, parlando del suo futuro e del possibile ritorno alla Juve, ha citato anche Maldini e il Milan.

“DEVE VENIRE DALLA JUVE” – «Vedermi nel club in futuro? Sì, mi piacerebbe. È il mio club. Penso che debba essere un qualcosa di naturale, che debba venire dalla Juve. Secondo me è un bene avere all’interno della società chi conosce bene la mentalità, i tifosi, ma non sono il tipo che decide. Penso a Maldini al Milan, a Totti alla Roma o anche a Zanetti e a quello che sta facendo adesso all’Inter».

