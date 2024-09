Del Piero: «La Juve, con il Milan, è la più GIUSTIFICATA tra tutte. Vi spiego». Le parole dell’ex leggenda bianconera

Del Piero al Club di Sky Sport ha svelato una cosa in comune tra Juve e Milan dopo il pareggio dei bianconeri contro la Roma.

LE PAROLE – «La Juve, con il Milan, è la piu giustificata tra tutte perché ha cambiato allenatore e tanti giocatori e arriva da un momento storico particolare. Con 7 punti in classifica ha fatto meglio di tante altre. Thiago Motta avrà bisogno di tempo per fare giocare la squadra come vuole lui».