Dedic Milan, ipotesi a sorpresa per gennaio! Fissato il prezzo, può arrivare per questa cifra

Dedic Milan, il terzino del Salisburgo potrebbe rappresentare un’occasione per gennaio: costa 12 milioni di euro

Come riportato da AreaNapoli, il calciomercato Milan non abbandona la pista Amar Dedic. IL terzino del Salisburgo sogna di approdare in Serie A e, in particolare, di giocare proprio a San Siro con la maglia rossonera.

Quest’estate ci sono stati su di lui gli interessamenti di Lazio, Napoli e Roma, ma per gennaio anche il Milan comincia a pensarci. Il giocatore ha una clausola da 12 milioni e sarebbe disposto a partire a metà stagione. Prossime settimane dunque decisive.