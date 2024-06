De Zerbi Milan, il tecnico CHIAMA: «Mi piace allenare, vedremo cosa succederà. Europeo? Tifiamo per Spalletti»

L’ex allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi, rimasto senza panchina nonostante l’accostamento al Milan, ha parlato così

Aveva lasciato il Brighton di comune accordo, pronto ad intraprendere una nuova avventura, magari al Milan: invece Roberto De Zerbi è rimasto ancora senza panchina. Il tecnico ex Sassuolo, ospite d’onore al Premio Nicola Ceravolo a Catanzaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Queste le sue parole riportate da SportFace.

VIVARINI – «Dispiace per il mio figlioccio Pietro Iemmello perché perde un allenatore molto bravo, Vivarini, che meritava di avere già successo in passato in campionati più importanti. Uno dei migliori tecnici che si meriterebbe la serie A. E’ importante che la società del Catanzaro continui con lo stesso entusiasmo e la stessa passione, perché i giocatori e gli allenatori possono cambiare, quelli che restano sono la proprietà e i tifosi».

FUTURO? – «Mi piace allenare, vediamo cosa succederà. Penso che sia importante non dove, ma come stare in un posto, ho sempre scelto con lucidità e senza ansia di dover allenare a tutti i costi»

EUROPEO? – «Non voglio fare nessun pronostico, tifiamo tutti per Spalletti e i giocatori, sarà difficile ma in queste competizioni la nazionale si esalta»