De Vrij a Mediaset: «Pensiamo solo a quello che dobbiamo fare noi. Milan? La sconfitta in campionato non conta, ecco perchè»

De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Milan, finale di Supercoppa Italiana

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nel corso del prepartita di Inter Milan, finale di Supercoppa Italiana, il difensore nerazzurro Stefan de Vrij ha parlato così.

L’ERRORE DA NON COMMETERE QUESTA SERA? – «Invece di pensare a cosa non dobbiamo fare noi stiamo cercando di pensare a quello che dobbiamo fare. Ci siamo preparati bene, ci sentiamo pronti per questa grande finale».

NOI I FAVORITI? – «Non pensiamo a queste cose, sono discorsi fuori dal nostro spogliatoio. Noi abbiamo preparato bene la partita, siamo venuti carichi e non vediamo l’ora di giocare questa partita».

VOGLIA DI VENDICARE LA SCONFITTA IN CAMPIONATO? – «Sì, all’andata abbiamo fatto una brutta partita e il Milan ha meritato di vincere. Oggi vogliamo dimostrare che siamo cresciuti e migliorati rispetto alla scorsa stagione».