De Paola sicuro: «In questo Milan toglierei loro tre! Questo è il problema dei rossoneri ora…». Ecco le dichiarazioni del giornalista

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ecco le parole di De Paola in vista di Milan Juve e dopo la conferenza di Paulo Fonseca.

PAROLE – «In questo Milan io toglierei Maignan, Theo e Leao. Perché credo che siano tre simboli di questo Milan disincantato, che ha la pressione quando la vuole avere ma pensa molto a se stesso e faccia poco gruppo. Mi sembra sempre una banda slegata dove non c’è la tensione verso il risultato sportivo che va coltivata di giornata in giornata. E’ questa la malattia adesso del Milan e manderei via adesso quei tre, per ricreare un humus italiano che nel Milan manca».