De Paola: «Il Milan mi ha impressionato contro l’Inter»

Paolo De Paola, noto giornalista, ha esaltato la prestazione del Milan nel derby contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così del Milan visto contro l’Inter:

«Sicuramente il tonfo della Roma che ha sorpreso tutti. Mourinho è cambiato, sta proponendo una versione diversa dell’allenatore che abbiamo conosciuto in passato. Prende le distanze dai suoi giocatori e questo non è bello. All’Inter non l’ho mai visto fare questo, è come se lui fosse il profeta e i giocatori non lo capissero. In positivo sicuramente il Milan che è tornato ad altissimi livelli, e poi aggiungerei anche il Napoli che risorge sempre dopo le tantissime critiche anche ingiustificate verso l’allenatore».