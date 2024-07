De Paola ANALIZZA il lavoro di Fonseca: «Si vedono segnali di crescita, serve pazienza ma…». Le dichiarazioni

Il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio per analizzare la prima amichevole del Milan di Paulo Fonseca.

PAROLE – «Io intravedo un’attenzione molto forte dei giocatori, molti sono prevenuti nei confronti della società per la scelta di Fonseca e per un mercato ancora bloccato. Però devo dire che se si vedono certi dati di crescita della società, questi ci sono. E ora si deve arrivare a dei risultati sportivi. Il Milan ha incassato una marea di gol lo scorso anno e Fonseca sta lavorando sui singoli per risolvere tutto questo. Sta catechizzando uno per uno, serve un po’ di pazienza ma è giusto riprendere da questi fondamentali».