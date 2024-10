De Ketelaere è uno dei tanti protagonisti nella vittoria per 6-1 dell’Atalanta contro il Verona: la pagella dell’ex Milan della Gazzetta

La Gazzetta dello Sport esalta un super De Ketelaere dopo la super vittoria dell’Atalanta in casa contro il Verona per 6-1. Queste le parole di elogio per l’ex giocatore del Milan.

PAGELLA – «7,5 DE KETELAERE: Valeva la pena attendere 40 giorni (ultima firma contro la Fiorentina): il gol del 3-0 è una meraviglia, spolverando l’incrocio. Mezzo tacco sul 5-0, assist lucidissimo per il 6-1. Sta proprio bene».