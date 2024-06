De Ketelaere Milan, CORSA contro il tempo per l’Atalanta! La settimana CHIAVE per il futuro del belga e per esercitare il riscatto

La prossima sarà la settimana decisiva per scoprire quale sarà il futuro di Charles De Ketelaere, sul quale l’Atalanta ha tutte le intenzioni di esercitare l’opzione per riscattarlo dal Milan dopo il prestito di questa stagione. Tuttavia il tempo non è amico del club di Percassi visto che venerdì prossimo, il 14 giugno, scadrà l’opzione da far valere per pagare la cifra ai rossoneri.

Secondo la Gazzetta dello Sport, però, la strada è già tracciata e non dovrebbe esserci alcun problema. Il futuro del belga sarà ancora con la Dea. Entro la settimana prossima ci sarà l’incontro definitivo fra i bergamaschi ed i rossoneri per chiarire gli ultimi aspetti che faranno poi diventare definitivamente il belga un calciatore nerazzurro.