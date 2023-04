De Ketelaere Milan: futuro lontano dal Milan?

Il Milan si muove in vista del calciomercato estivo. In tal senso portrebbe mouversi in uscita De Ketelaere

Il Milan si muove in vista del calciomercato estivo. In tal senso portrebbe mouversi in uscita De Ketelaere:

come rivelato in Inghilterra da Team Talk, un club che sarebbe disposto ad accoglierlo è il Leeds United. Ci aveva già provato nella scorsa sessione estiva del calciomercato, offrendo più soldi sia a lui sia al Club Brugge. Tuttavia, il ragazzo voleva solo il Milan e ha rifiutato di trasferirsi a Elland Road.

Il Leeds potrebbe farsi nuovamente avanti, anche se la proposta economica per il cartellino non sarà quella da 38-40 milioni formulata nell’estate 2022. Team Talk non esclude neppure l’opzione Burley, che nella prossima stagione giocherà nuovamente in Premier League