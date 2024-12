De Ketelaere esulta: «Mi sento bene, sono contento della vittoria e della doppietta. Siamo felici della classifica, ma...»

De Ketelaere a Dazn ha commentato la vittoria dell’Atalanta per 3-2 contro l’Empoli decisa da una sua doppietta: le parole del’ex Milan

LE PAROLE – «Mi sento bene, sia fisicamente che mentalmente. Penso che possiamo ancora migliorare come squadra, ma anche in partite difficili come questa è fondamentale trovare i gol e vincere. Sono contento di aver contribuito alla vittoria con la mia doppietta. Obiettivi? Ogni partita è difficile, ma noi proviamo sempre a vincere. Siamo felici della nostra posizione in classifica, ma il campionato è lungo e sappiamo che possiamo ancora crescere. Continuiamo a lavorare per migliorare ogni giorno.»