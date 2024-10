De Grandis: «Donnarumma con i piedi fa fatica a trattare il pallone, al Psg ha fatto qualche papera»

De Grandis ha mosso una critica verso Donnarumma, ex potiere del Milan, che oggi ha lasciato spazio a Vicario in Italia Israele

De Grandis a Sky Sport 24 ha mosso una critica verso Donnarumma, ex portiere del Milan che oggi ha lasciato spazio a Vicario in Italia Israele.

DE GRANDIS – «Col Psg Donnarumma ha avuto qualche difficoltà all’inizio perché si doveva alternare con Navas. Poi ha cominciato a giocare, ha fatto qualche papera soprattutto perché lì è costretto a giocare spesso coi piedi e secondo me gli riesce peggio. Con i piedi fa fatica proprio a trattare il pallone, anche l’altro giorno in Nazionale… Tecnicamente non è il massimo. Però siccome la Nazionale italiana non è votata alla ripartenza dal basso e al gioco dal portiere, Donnarumma va bene».