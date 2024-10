De Gea a DAZN: «Notte INCREDIBILE, vincere col Milan è l’occasione GIUSTA per una stagione diversa. E i rigori…». L’intervista

De Gea dopo i due rigori parati a Theo Hernandez e Abraham in Fiorentina Milan ha concesso un’intervista a DAZN.

DE GEA – «Avevo studiato tutti i rigoristi? Non voglio parlare dei rigori, ma del lavoro per vincere. E’ una notte incredibile, abbiamo lavorato molto forte per regalare una notte così al Franchi. E’ la scintilla della Fiorentina per ripartire? È importantissima la vittoria di oggi. 3 punti importantissimi, il lavoro sta dando frutti. E’ l’occasione giusta aver vinto il big match col Milan per una stagione diversa».