Milan, senti Frattesi: «Mercato? Non me ne frega niente, però...»

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo in orbita Milan, ha parlato del prossimo calciomercato estivo: le sue dichiarazioni

Intervistato da DAZN, Davide Frattesi, obiettivo del calciomercato Milan, ha parlato delle tante voci di mercato intorno a lui:

«Non me ne frega nulla, non mi metto a leggerle le voci di mercato. Ognuno fa le sue scelte, io prendo tutto come uno stimolo. Se nessuno ha creduto abbastanza in me lo scorso anno non ero pronto forse, quest’anno voglio dimostrargli che già lo sono».