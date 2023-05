Calabria a Prime: «Approccio inaccettabile, assenza Leao pesante»

Davide Calabria ha parlato dopo la cocente sconfitta del Milan contro l’Inter nell’andata delle semifinali di Champions League

Ospite a Prime Video, Davide Calabria ha parlato così dopo Milan-Inter:

«Come nelle altre partite abbiamo subìto gol subito, l’approccio non è stato dei migliori. Analizzeremo sicuramente la partita, dal campo mi è parso che abbiamo perso troppi inserimenti e perso troppi contrasti. In una partita di questo livello, con il talento che hanno loro, ti fanno male. Sono stati cinici. Hanno fatto bene all’inizio, due tiri e due gol. In una competizione come questa ti cambia la vita. Approccio sbagliato? È un dato di fatto, sicuramente loro sono partiti molto meglio di noi. Abbiamo reagito nel secondo tempo ma non siamo riusciti a fare gol. Loro alle prime occasioni avute hanno fatto gol. In una competizione come questa ti cambia tanto. Sicuramente dobbiamo pensare anche al campionato, dobbiamo affrontarlo nel migliore dei modi, c’è tanto da giocare e c’è la Champions da conquistare per l’anno prossimo. Non saranno giorni facili, non saremo contenti domani. Analizzeremo quello che abbiamo sbagliato, non siamo stati cinici. Purtroppo nelle recenti partite abbiamo avuto qualche difficoltà sottoporta anche quando abbiamo creato, e abbiamo avuto difficoltà soprattutto all’inizio con loro dove ci hanno messo in difficoltà su determinate cose. Dobbiamo capire come mai ci sono queste difficoltà, loro sono grandi giocatori ma noi non possiamo permetterci questi errore. Leao? È il giocatore più importante per noi offensivamente, quello che ha creato di più fino ad ora per la nostra squadra. È come se togliessi il miglior giocatore alle altre squadre, non penso che possa essere una cosa positiva. Purtroppo anche Isma che si è fatto male nel primo tempo non è una cosa positiva, una cosa piacevole per noi. Dobbiamo guardare i fatti, dobbiamo affrontare il ritorno, con chi ci sarà e chi non ci sarà, nel migliore dei modi».