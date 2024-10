David Milan, sfida tutta italiana a Juve, Inter e Napoli: a chi serve maggiormente il canadese?

David Milan, Ausilio lancia la sfida a Juve, Inter e Napoli per averlo. La concorrenza non manca: a chi farebbe più comodo?

Il nome di Jonathan David è tra i più caldi per il calciomercato Inter, con i dirigenti della beneamata che si sono messi all’opera per convincere l’attaccante in scadenza a giugno col Lille a firmare con i nerazzurri a parametro zero. La concorrenza per il giocatore è però serratissima: ha richieste in Premier League, in Germania ma anche dalla stessa Italia, dove oltre ai nerazzurri è seguito con particolare interesse da Juve, Napoli e Milan. Calciomercato.com fa il punto della situazione, cercando di capire a quale delle 4 squadre italiane farebbe più comodo un suo eventuale arrivo.

A CHI SERVE MAGGIORMENTE? – «La svolta tattica operata da Fonseca rilancia anche la candidatura del Milan, il 4-4-2 porta a riflessioni sul pacchetto offensivo. Oggi Morata e Abraham costituiscono le prime scelte, ma la coppia si regge sulla disponibilità al sacrificio dei due – soprattutto dello spagnolo – e ai rossoneri farebbe comodo avere un’alternativa più efficace rispetto a Okafor (meglio da esterno) o Jovic. Fonseca conosce bene David, che nel suo Lille agiva da punta nel 4-2-3-1, ruolo oggi occupato da Abraham: all’epoca alle sue spalle agiva uno tra Cabella e Yazici, la sua compatibilità con Morata sarebbe da valutare ma come stile di gioco è un centravanti più affine alle idee di gioco del tecnico portoghese e la sua permanenza potrebbe giocare un ruolo chiave».