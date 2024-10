David Milan, concorrenza serrata in Italia: i rossoneri rimangono defilati dietro le due rivali

David Milan, il vecchio mai accantonato obiettivo del calciomercato Milan piace moltissimo a due big italiane: rossoneri defilati

Tra i tanti nomi in ottica calciomercato Juve per l’attacco c’è anche quello di Jonathan David, centravanti canadese del Lille che andrà in scadenza di contratto a giugno 2025. Tanta è però la concorrenza per il vecchio obiettivo del calciomercato Milan come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, a stravedere per il classe 2000 è in particolare l’Inter.

Marotta e Ausilio, per far spazio in rosa al giocatore, tenteranno di costruirsi un mini-budget per grazie alle cessioni di Correa e Arnautovic, che probabilmente saluteranno a giugno o, in alternativa, con il sacrificio Marcus Thuram, che generebbe una plusvalenza importante. Un piano per anticipare la concorrenza di Giuntoli sul tempo.