David Milan, l’attaccante NON si sbilancia sul futuro: «Non so cosa voglio, ne parlerò col presidente. Percentuali che RESTI al Lille? Vi rispondo così»

David Milan, l’attaccante del Lille ribadisce di non aver ancora deciso se rinnovare il contratto con il club francese: le sue parole

Intervenuto in zona mista dello stadio di Valenciennes dopo la vittoria nel playoff di andata per le qualificazioni alla Champions League contro lo Slavia Praga, David, obiettivo del calciomercato Milan, ha parlato così del proprio futuro.

PAROLE – «Non stiamo ancora discutendo di un prolungamento. Vedremo, potrebbe succedere: ne abbiamo parlato un po’ con il presidente. Ma penso che una volta chiusa la finestra di mercato potremo discutere con un po’ più di calma. Cosa voglio io? Non è esattamente chiaro. Ci devo pensare. Per ora sono ancora qui, mi diverto e poi vedremo. Mi rendo conto di essere importante ma non sappiamo cosa ci riserva il futuro. Non so le percentuali ma penso che ci siano ancora buone possibilità di essere al Lille. Ho ancora un anno di contratto ma non mi lamento».