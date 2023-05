Lazio, tegola Cataldi: a rischio per il Milan?

Tegola in casa Lazio: Danilo Cataldi rischia di saltare le due sfide con Sassuolo e Milan: le ultime sul centrocampista

Dopo la sfida di domani sera contro la Cremonese, il Milan ospiterà sabato 6 maggio sempre a San Siro la Lazio di Sarri.

I biancocelesti, come riporta il consueto report, tremano per la possibile assenza di Danilo Cataldi: il centrocampista ha rimediato una forte contusione al polpaccio destro e non riesce nemmeno a poggiare il piede. A breve gli esami.