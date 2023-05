Adani tuona: «Razzismo, basta minimizzare!»

Daniele Adani, ex calciatore e opinionista, ha duramente condanno gli episodi di razzismo odierni in Atalanta-Juventus

Ospite a 90° Minuto, Daniele Adani ha dichiarato

«Non si può più minimizzare, basta. A me non interessa da cosa sono animati o causati questi cori, se da maleducazione e ignoranza o da qualsiasi altro sentimento. Questa è discriminazione razziale urlata a dei ragazzi che fanno il loro mestiere e che cercano di regalare gioie ai tifosi. Il razzismo si combatte, non si gestisce: si combatte forte senza mezze misure. Se la Federazione prende delle posizioni forti ben vengano, noi siamo qui a opinare e non ci possono essere mezzi termini e mezze misure. Questo è razzismo e va combattuto».