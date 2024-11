Daniel Maldini, Nesta non ha dubbi: «Può fare meglio, deve imparare a fare questo». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Nesta, nel post partita del match vinto pareggiato contro il Torino del suo Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. Di seguito le parole dell’ex Milan oggi in gol.

LE PAROLE – «Maldini può fare meglio. Di tutto quello che fa Daniel ne parlano per giorni, deve imparare a gestire questa situazione, è sotto i riflettori ma di certo non per colpa sua. Lui è un ragazzo super, è timido, deve imparare a gestire questa pressione».