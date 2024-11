Daniel Maldini, futuro definito per l’ex Milan? Il tecnico apre al suo arrivo

Daniel Maldini, l’ex Milan potrebbe finire all’Atalanta in futuro: Gasperini, tecnico dei bergamaschi, apre al figlio d’arte

Sulle frequenze di Radio Anch’io lo Sport, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così di Daniel Maldini, giocatore accostato anche al calciomercato Juve ed ex Milan.

LE PAROLE – «Non so se possa essere un rinforzo per l’Atalanta. Sta facendo molto bene e un club come il nostro deve sempre restare attiva su questi profili, che sono alla portata e che possono crescere con noi. La cosa più importante è il bilancio e giocatori come lui sono perfetti per noi».