Dani Olmo Milan, arriva la svolta che non ti aspetti! Scende in campo l’agente, parole che sentenziano il futuro

Dani Olmo Milan, Andy Bara, agente del calciatore, ha fatto chiarezza sulla sua situazione al Barcellona e sull’eventuale futuro

Intervistato in esclusiva da Fabrizio Romano, Andy Bara, agente di Dani Olmo, calciatore del Barcellona accostato anche al calciomercato Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Un sacco di soldi in caso di trasferimento gratuito? Certo, gli affari migliori si fanno quando i giocatori sono liberi… Ma anche le emozioni contano. Non abbiamo mai preso decisioni sulla nostra carriera per soldi. Dani gioca a calcio perché ama questo gioco, ha fatto uno sforzo enorme per arrivare al Barça. Sono anche felice di avere Dani al Barça, uno dei migliori giocatori al mondo in uno dei più grandi club del mondo. Posso confermare che la nostra posizione non è cambiata. Non stiamo trattando con nessun club. Dani è un giocatore del Barça e vuole essere un giocatore del Barça. Altre opzioni o club? Il Barcellona è la sua PRIMA e ULTIMA opzione».