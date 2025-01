Dani Olmo Milan, piovono conferme! Rossoneri interessati, può arrivare se... Ultimissime

Dani Olmo Milan, piovono conferme sull’interesse dei rossoneri per il trequartista del Barcellona: può arrivare a queste condizioni

Piovono conferme sull’interesse del calciomercato Milan per Dani Olmo, trequartista il cui futuro al Barcellona resta fortemente in bilico.

Il Milan osserva con molta attenzione l’evolversi dell’intricata vicenda riguardante Dani Olmo. Il presidente Laporta non ha perso le speranze, Olmo per ora si immagina ancora in Catalogna, ma il Milan monitora con occhio interessato gli sviluppi della querelle. Lo riporta Il Corriere della Sera.