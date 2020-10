Dalot: «La mia testa ora pensa 100% al Milan. Voglio migliorare tanto»

Diogo Dalot, nella sua presentazione, si è detto concentrato al massimo sul Milan e che vuole affrontare questa esperienza per migliorare

Ecco ancora dei punti salienti della presentazione di Diogo Dalot a Milanello.

Il terzino portoghese ha dichiarato: «Io penso solo al Milan adesso, la mia testa è al 100% a Milano e spero di fare grandi cose, raggiungendo tutti i nostri obiettivi. So che devo migliorare in difesa e anche in attacco. Questo è il posto giusto per farlo. Qui c’è la mentalità giusta, io devo solo continuare a lavorare per migliorarmi. Spero di diventare un giocatore completo al Milan».