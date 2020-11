Dall’Inghilterra – City pronto a pagare la clausola di 50 milioni per Bennacer

Dall’Inghilterra: il Manchester City è pronto a pagare la clausola di 50 milioni per assicurarsi le prestazioni Bennacer

Le prestazioni di Ismael Bennacer con la maglia del Milan sono in costante miglioramento dal primo giorno in cui l’algerino ha messo piede a Milanello. La qualità del giocatore ovviamente non è risultata indifferente agli occhi di vari club in giro per l’Europa. Secondo quanto riportato da SportWitness, il Manchester City segue con molta attenzione l’ex Empoli e sarebbe disposto a pagare la clausola di 50 milioni di euro, valida solo per l’estero a partire dalla prossima estate.

Pep Guardiola, sempre secondo il portale, avrebbe già parlato con l’entourage del centrocampista nell’ultima finestra di mercato. Pep Guardiola ha già parlato con l’entourage del centrocampista nell’ultima finestra di trasferimento. Oltre al club inglese, anche il PSG sarebbe disposto a fare un investimento per il giocatore. Vedremo se ci saranno i margini per sviluppare queste ipotetiche trattative o se invece il Milan reagirà con fermezza per blindare Bennacer, attualmente pilastro insostituibile della mediana rossonera.