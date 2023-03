Daino: «Tomori irriconoscibile, al Milan manca...»

Daniele Daino, ex Milan, ha commentato la stagione fin qui disputata da Fikayo Tomori e non solo: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Daniele Daino ha dichiarato:

«Per tante ragioni non è il Milan dello scorso anno. Tomori è l’esempio di un giocatore straordinariamente presente e ti dava così tante garanzie che si difendeva a due a un certo punto. Oggi al Milan è venuta a mancare una certa fiducia. E’ una cosa interna, sarebbe da essere lì per capire. E manca anche uno come Kjaer di un certo livello. E poi oggi il Milan soffre gli uno contro uno».