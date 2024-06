Cyriaque Irié Milan, il Digione ha rifiutato questa prima OFFERTA rossonera: tutti i dettagli

Cyriaque Irié Milan, il Digione ha rifiutato questa prima OFFERTA da parte dei dirigenti rossoneri: tutti i dettagli

Il calciomercato Milan lavora non solo per il presente ma anche per i possibili colpi per il futuro. Tra questi c’è senza dubbio anche Cyriaque Irié, baby attaccante di proprietà del Digione.

L’edizione odierna di Tuttosport ha confermato l’indiscrezione rilanciata da L’Equipe nelle ultime ore: il club francese avrebbe rifiutato una prima offerta dei rossoneri da 3 milioni di euro per il 19enne. È possibile che il Diavolo rilanci.