Costacurta secco: «Io Interista? Una cazzata… Voglio bene al Milan e lo simpatizzo come anche queste altre squadre». Le parole

Intervenuto sul canale YouTube Milan Community Tv, Alessandro “Billy” Costacurta ha parlato così:

PAROLE – «Io interista? Una grande cazzata. Io non sono un passionale, tant’è che quando mio padre e mio fratello mi portavano a vedere il Varese ero l’unico a non avere la bandiera. Però mi affeziono quando entro in un gruppo: mi sono affezionato tantissimo al Milan nel momento in cui sono entrato a far parte della famiglia Milan nel 1980 e siccome ci sono rimasto 27. Io voglio bene al Milan e voglio bene a tutti ma non sono un passionale. Soprattutto sono un professionista: al Milan tutti mi hanno riconosciuto una grande professionalità e quando mi hanno chiamato a Sky Sport sono rimasto professionista. Questo mi porta a essere critico ogni tanto con mio figlio, con mia moglie, con me stesso: ogni tanto critico anche il Milan e i giocatori del Milan. Questo mi porta ad avere vari nomignoli, come tifoso dell’Inter o della Juve: ma io non sono tifoso. Simpatizzo per alcune squadre: il Varese, il Monza, i Knicks e il Milan».