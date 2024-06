Costacurta boccia Leao? «Deve migliorare in questo aspetto, è l’unico che accende la luce ma…». Le parole dell’ex rossonero

L’ex Milan Costacurta ha analizzato a SkySport la prestazione del rossonero Leao in Portogallo-Repubblica Ceca.

PAROLE – «Ci sono squadre che sono positive in fase offensiva ma che concedono tanto. Dico che dopo la prima giornata di tutti i gironi nessuno ha convinto fino in fondo, se non, forse, la Germania. Vincere alla prima è comunque molto importante. Leao non è stato brillantissimo ma è uno dei pochi in grado di saltare l’uomo. Deve veramente migliorare nell’ultima scelta. Leao è l’unico che accende la luce ma poi non concretizza. Può migliorare sotto questo punto di vista soltanto allenandosi, ho visto i miei compagni fare dei salti in avanti in passato soltanto quando si allenavano».