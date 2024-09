Costacurta lo ESALTA: «Gabbia è bravo nelle LETTURE. Ha fatto grandi ANTICIPI e quel salvataggio..»

Le parole di Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, sulla prestazione nel derby di Matteo Gabbia, decisivo con la sua rete

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo la grande prestazione di Matteo Gabbia, decisivo con il suo colpo di testa per la vittoria del Milan sull’Inter.

PAROLE – «Gabbia ha talento in quello che gli altri difensori non hanno: le letture. Non so se avete notato, oggi ha fatto 2-3 interventi per anticipare i movimenti degli attaccanti avversari, è stato molto molto bravo. Poi ha avuto anche fortuna e bravura nel fare gol. Il salvataggio su Dimarco è straordinario».