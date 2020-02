Corriere della sera- Pioli ripropone l’undici di coppa

Corriere della sera, di seguito la probabile formazione descritta dal quotidiano, stando alle ultime dovremmo rivedere in campo l’undici di coppa

Corriere della Sera, nell’edizione odierna la probabile formazione rossonera per il match di questa sera contro il Torino al Meazza. Come detto, la formazione dovrebbe essere la stessa, vista in campo contro la Juventus, giovedì scorso. Intanto per il Toro ha parlato Longo, apparso molto carico e determinato.

MILAN-(4-2-3-1)- Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.