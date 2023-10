Corona svela: «Un giocatore dell’Inter è gay ma non faccio i nomi della mia squadra». Ecco le sue parole

Nell’intervento di Fabrizio Corona a Striscia la Notizia, l’uomo del momento per quanto riguarda il calcio scommesse, in cui è anche coinvolto l’ex Milan Tonali, si è lasciato andare ad una battuta sulla squadra che tifa ovvero l’Inter. Nei nerazzurri, secondo Corona, è infatti presente un giocatore gay.

CALCIATORI GAY – «Uno è un giocatore dell’Inter, ma non faccio i nomi della mia squadra. Tutti sbandierano i diritti gay, ma perchè nessuno fa outing? Perchè non lo dicono? E’ un po’ come la Rai. Il mio prossimo business è fare inchieste e portare notizie».

