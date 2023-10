Corona torna a parlare: «Zaniolo aveva 80 mila euro di debiti, la mamma gliene ha dati…». Tutte le parole

Fabrizio Corona, tramite i suoi canali ufficiali, ha fornito alcune anticipazioni della puntata di questa sera di Avanti Popolo, in cui sarà ospite. La sua fonte ha parlato così del coinvolgimento di Zaniolo nel caso scommesse in cui è presente anche l’ex Milan Sandro Tonali.

LE PAROLE – «Vai da Nicolò, dici “Bello mio io sono nella m…a”. Lo hanno aiutato e si sono fatti intestare l’appartamento a Spezia. La mamma di Zaniolo gli ha dato 40mila euro. La mamma sapeva che il figlio giocava. Io so che ci sono state altre operazioni in cui il padre ha mandato i soldi a Milano, 80mila che il figlio doveva non so a chi».