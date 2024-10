Conte SORPRENDE: «Abbandonare San Siro? NON sono favorevole! Certi STADI sono pezzi di STORIA. Quando ero giocato mi dicevano che…»

Intervenuto in conferenza stampa a due giorni da Napoli-Como, Antonio Conte ha rilasciato queste dichiarazioni sullo stadio di Milan e Inter: San Siro.

PAROLE – «Stadi come il Maradona, San Siro, Olimpico, fanno parte della storia, riconosciuti in tutto il mondo, troverei il modo affinché possano diventare più accoglienti, ma pensare di cambiare totalmente non mi trovate favorevole. Su San Siro, ad esempio, dico che la prima cosa che mi dicevano da ragazzo è che se non giochi lì non puoi essere definito calciatore. Le strutture vanno migliorate, ma mi dispiacerebbe vederli come pezzi da Musei».