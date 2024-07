Conte si NASCONDE: «Napoli senza coppe? Non hai una rosa competitiva come chi fa la Champions!»

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato così della rosa a disposizione della squadra a differenza di chi fa la Champions

Intervistato dalla Rai, Antonio Conte si è espresso così a proposito della lotta Scudetto, in relazione a chi gioca la Champions (tra cui il Milan).

SCUDETTO – «Anche quando si vince si devono fare sempre delle valutazioni per capire cosa si può migliorare, a volte la vittoria copre tante magagne, invece bisogna essere obiettivi e capire dove migliorare per continuare a essere competitivi e vincenti. Così come nella sconfitta devi essere bravo a tenere le cose buone e a buttare quello che si deve buttare».

NAPOLI SENZA COPPE – «C’è un vantaggio e uno svantaggio. Puoi lavorare tutta la settimana ma non fai una rosa competitiva come la Champions. Ma di sicuro serve una rosa buona, questo è fuori ogni dubbio. Il prossimo step è fare valutazioni in campo, capire chi rimane a Napoli e chi invece è giusto vada a giocare da altre parti».