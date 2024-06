Conte Napoli, è UFFICIALE il nuovo allenatore! Era accostato anche al Milan

Si aspettava solo l’annuncio ora è ufficiale. Antonio Conte, accostato anche alla panchina del Milan, è il nuovo allenatore del Napoli

Antonio Conte è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. A comunicarlo è il sito della società campana. Inizia una nuova era sia per gli azzurri, reduci da tre tecnici in una sola stagione, sia per l’ex CT della Nazionale, accostato anche alla panchina del Milan in passato.

COMUNICATO – «SSC Napoli dà il benvenuto ad Antonio Conte che assume l’incarico di allenatore della prima squadra avendo siglato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2027»