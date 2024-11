Conte, indiscrezione da non credere! Cosa filtra dopo Inter Napoli: sfogo pagato a caro prezzo?

Conte, tecnico del Napoli accostato anche al Milan in estate, rischia di essere deferito per lo sfogo dopo Inter-Napoli

La sfuriata di Antonio Conte, allenatore accostato anche al Milan in estate, dopo il match di San Siro tra Inter e Napoli potrebbe non rimanere impunito, stando a quanto riportato da Il Mattino. Uno sfogo, quello sul Var, che ha particolarmente irritato gli arbitri.

L’ex tecnico della Juve e dei nerazzurri rischia infatti di essere deferito. Gli arbitri hanno fatto poi sapere che il protocollo contestato non è il loro e che l’allenatore salentino è stato l’unico a non aver partecipato agli incontri formativi per conoscere il regolamento che viene redatto dall’Ifab.