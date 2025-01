Conferenza stampa Thiago Motta: le parole verso il Milan. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Le parole in conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia del match della Juventus contro il Milan.

CONCEICAO CONTRO SUO PAPA’ – «Chico domani vedremo se giocherà o no. È motivato per fare la partita, se inizia o se deve entrare a partita in corso. È concentrato nel suo lavoro, nella sua partita, affrontando una grande squadra abituata a giocare partite importanti. Francisco sa cosa deve fare».

KOOPMEINERS TREQUARTISTA O DAVANTI ALLA DIFESA DOMANI – «Tutte e due, sa fare entrambi i ruoli. Lo ha già dimostrato. È un vantaggio per noi averlo, ma come tutti gli altri potrebbe partire dalla panchina».

CONCEICAO – «Ha la libertà in un contesto dove deve rispettare certe cose perché è un gioco collettivo. Se la squadra non funziona, non funziona neanche Francisco».

MILAN – «Abbiamo grande rispetto delle nostre avversarie. Competere in campo dando il nostro massimo».

SUPERCOPPA – «Sono partite belle da giocare. Facciamo questo lavoro per partecipare, per competere a questo livello qua. Non immagino un giocatore che non voglia esprimere il proprio calcio. Sono momenti belli gestiti nel modo giusto. Anche la parte emotiva va tenuta sotto controllo».

CAMBIA AFFRONTARE UN MILAN CHE HA CAMBIATO L’ALLENATORE – «Noi saremo pronti ad affrontare il miglior Milan, perché stiamo bene noi, entreremo in campo bene noi. Sappiamo come entreremo, contro una squadra abituata a giocare competizioni importanti. Sappiamo chi siamo noi e non chi sono loro».