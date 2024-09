Conferenza stampa Spalletti: «Formazione? Possibile anche CINQUE CAMBI. Su Tonali dico che...»

Conferenza stampa Spalletti: «Formazione? Possibile anche CINQUE CAMBI. Sull’Israele dico che…». Le parole del tecnico

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa in vista della seconda giornata di Nations League Israele-Italia. Di seguito le sue parole, dove ha commentato anche la prestazione dell’ex Milan Tonali.

FORMAZIONE – «Dopo la vittoria contro la Francia questa partita contro Israele può diventare una trappola se non ci arriviamo come ci dobbiamo arrivare. Difficile riproporre in blocco la formazione vista in Francia, perché è difficile che possano smaltire in due giorni la fatica. Nella rifinitura vedrò come stanno tutti, ma è normale che possa cambiare quattro o cinque calciatori».

TONALI – «Eravamo tutti a braccia aperte ad accoglierlo. Per noi è un calciatore importante viste le sue qualità. Abbiamo ritrovato un Tonali nuovo, voglioso di far vedere le sue doti. Ha la capacità di aiutare tutti in campo, perché sa fare tutto. E tutti gli vogliono molto bene».