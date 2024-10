Conferenza stampa Runjaic: le parole dell’allenatore dopo Milan Udinese

Conferenza stampa Runjaic: il tecnico interviene in conferenza stampa dopo la sconfitta dell’Udinese in casa del Milan

L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic interviene in conferenza stampa nel post match di San Siro contro il Milan

ARBITRO – «Non sono felice del risultato e non sono felice della prestazione dei primi 30 minuti. Poi ci abbiamo provato e abbiamo giocato con più confidenza, è stata una partita a senso unico. Non siamo stati fortunati nelle decisioni arbitrali, ma non voglio commentarle»

ATTEGGIAMENTO – «Non è facile giocare contro squadre così basse, non siamo il Manchester City. Peccato non aver ottenuto il pareggio. Purtroppo non c’era Thauvin, Iker Bravo ci ha provato, è molto giovane»

MODULO – «Mi aspettavo qualcosa in più dal Milan anche in 10, noi potevamo giocare anche con 7 attaccanti ma se il posizionamento fosse stato lo stesso non avremmo comunque segnato»