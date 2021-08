Conferenza stampa Pioli post Milan Cagliari: le parole del tecnico rossonero dopo la seconda giornata di Serie A

Stefano Pioli parla così in conferenza stampa al termine di Milan Cagliari. Le sue dichiarazioni.

SULLE PRIME DUE PARTITE: «Volevamo cominciare bene il campionato, ci siamo riusciti. Pensiamo a lavorare ancora meglio perchè ci aspettano impegni duri, spero di recuperare tutti dopo la sosta».

SUL SENTIRSI PIU’ FORTI: «Siamo più consapevoli delle nostre qualità abbiamo interiorizzato il nostro modo di giocare e tutti i singoli giocatori sono cresciuti grazie alle esperienze passate. Dobbiamo insistere con questa mentalità».

SUL PUBBLICO: «Il pubblico ci ha dato un’energia in più e li ringraziamo ma la squadra ha dentro questo modo di giocare, diamo continuità al nostro percorso».

SU TONALI: «Fare goal è sempre importante ma avevo già visto in estate il rendimento di Tonali, la sua consapevolezza e il suo modo di stare in campo, goal importante e contentissimo per la sua prestazione. Può crescere ancora tanto».

SULLA COPPIA IBRA-GIROUD: «Quando saranno tutte e due al 100% non ci sarà problema, prepariamo una partita alla volta, l’importante è mettere dentro squadre equilibrate. Questa è la mia mentalità».

SULL’ANDAMENTO DELLA RIPRESA: «Abbiamo provato a far goal nella ripresa, abbiamo condotto la partita e abbiamo gestito, siamo ad inizio stagione ed è normale. Dobbiamo continuare così».