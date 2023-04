Conferenza stampa Pioli: le parole dell’allenatore nel post partita

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Napoli Milan, le parole dell’allenatore rossonero

«Rigiocare la Champions per noi il prossimo anno è molto importante. Per cui la testa va alla prossima partita».

DIFESA A 4 – «Era il momento giusto per ritornare a questo sistema, il Napoli ci ha creato delle difficoltà ma la squadra ha interpretato molto bene la gara. Dobbiamo pensare alla prossima gara».

COSA E’ PIACIUTO – «La personalità della squadra, per come hanno interpretato la gara. Sicuramente è il collettivo che ci deve esaltare, oggi abbiamo messo insieme tutte le caratteristiche che servono per esaltare i nostri giocatori»

CONTROMOSSE SPALLETTI – «Sono due sfide differenti quelle di Champions. Potrà cambiare tutto, ma ci saranno tante variabili da sviluppare»

DIAZ – «Ha avuto un piccolo problema agli adduttori, ma non è niente di grave. Lui voleva continuare, ma ho preferito non rischiare»

TIFOSI – «I nostri tifosi sono unici, stasera ci hanno dato una grande mano. Il Napoli sta facendo un grande campionato, vincerà con merito questo scudetto con diverse giornate di anticipo. In Champions ci saranno due sfide molto stimolanti da affrontare»