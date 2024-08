MN24 – Conferenza stampa Pavlovic Milan: DATA e ORA ufficiali della presentazione del difensore serbo

MN24 – Conferenza stampa Pavlovic Milan: quando viene presentato il nuovo difensore. Data e ora ufficiali per le sue prime dichiarazioni

Come appreso da Milannews24, giovedì 8 agosto alle ore 15.30 andrà in scena a Casa Milan la conferenza stampa di Strahinja Pavlovic come nuovo giocatore rossonero. Sarà l’occasione per il difensore serbo di rispondere per la prima volta alle domande dei media e farsi conoscere anche al popolo milanista.

Il Milan ha scelto l’ex Salisburgo per sostituire Simon Kjaer, che ha lasciato Milanello a scadenza di contratto. Milannews24 seguirà LIVE le parole di Pavlovic con una diretta testuale.