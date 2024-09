Conferenza stampa Fonseca: le dichiarazioni dopo Milan Liverpool

Conferenza stampa Fonseca: «Errori FATIDICI contro il Liverpool, difensivamente siamo FRAGILI. Ma io sono FORTE come il primo giorno»

Fonseca ha parlato in conferenza stamp per commentare la sconfitta del Milan contro il Liverpool in Champions League per 1-3.

CONTESTAZIONE DEI TIFOSI – «Non penso che sia stato un problema di atteggiamento. Abbiamo iniziato bene, sia difensivamente che offensivamente. Dopo il secondo gol loro, però, ci siamo disequilibrati emozionalmente, la squadra ha iniziato a fare errori che sono fatidici contro squadre come il Liverpool. Devo dire che il Liverpool è stato più forte di noi ed è più forte di noi in questo momento».

IL PROBLEMA PIU’ GRAVE – «Non ho ancora parlato con i ragazzi. Abbiamo diversi problemi. Quando le cose vanno bene la squadra ha voglia di giocare e di far bene le cose, quando ci sono problemi la squadra manca di coraggio per fare lo stesso. Difensivamente siamo fragili, siamo fragili. Nell’uno contro uno è stato sempre difficile, ci sono difficoltà evidenti»

COME RISOLVERE LE DIFFICOLTA’ VERSO L’INTER – «Lavorando, guardando, facendo vedere ciò che è stato fatto bene e cosa abbiamo sbagliato. I gol che abbiamo presi sono poco attivi per questo tipo di competizione. Ma lavorare è l’unico forma per cambiare le cose»

SI ASPETTAVA UN INIZIO COSI’ AL MILAN – «Mi hanno portato qui per cambiare il modo di giocare della squadra ed è quello che sto cercando di fare. Sapevo sarebbe stato difficile. Cambiare tanto è sempre difficile e non si sta rivelando facile, perché è un cambiamento molto grande. Sono forte come il primo giorno, sapendo che i risultati non sono quelli che vogliamo e che non abbiamo tempo. Ciò che mi ha portato qui è il mio modo di giocare ed è quello che continuerò a fare con questa squadra»